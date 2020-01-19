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  • 19.01.2020 15:07
  • Son Güncelleme: 19.01.2020 15:09

Son dakika: - Kasımpaşa maçı 11'leri belli oldu

Süper Lig'im 18. haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağrılıyor. Ligde ilk devreyi 32 puanla Sivas'un 5 puan gerisinde tamamlayan Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Ahmet Canbaz ve Abdulkadir Ömür forma giyemeyecek. Peki, Trabzonspor – Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı 11'leri belli oldu

Süper Lig heyecanı – Kasımpaşa maçıyla devam ediyor. Trabzon 32 puanla 5. sırada bulunurken; Kasımpaşa ise 17 hafta sonunda 15 puanla 15. sırada yer alıyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir ile ilk resmi maçında Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, ligin ikinci devresine de Kasımpaşa karşılaşmasıyla iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Ligin ilk yarısını 32 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 5 puan gerisinde üçüncü sırada kapatan Karadeniz ekibi, zirve mücadelesinde yara almak istemiyor. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor. Trabzonspor – Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele Bein Sports 2'den canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmanın canlı anlatımı da Takvim.com.tr'de olacak.

İŞTE İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, K. Ahmet, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth
KASIMPAŞA: Fatih, Doğucan, Brecka, Fernandes, Özgür, Aytaç, Tarkan, İlhan, Hajradinovic, Koita, Thiam

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