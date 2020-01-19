Fatih Terim'den flaş Arda Turan açıklaması
Süper Lig'in 18. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Denizlispor'u konuk eden Galatasaray, Emre Akbaba ve Falcao'nun golleriyle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken, bir süredir transferde ismi geçen Arda Turan konusunda flaş açıklamalarda bulundu. İşte Terim'in o açıklamaları...
19.01.2020 19:29
- Son Güncelleme: 19.01.2020 19:29
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