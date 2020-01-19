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Fatih Terim'den flaş Arda Turan açıklaması

Süper Lig'in 18. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Denizlispor'u konuk eden Galatasaray, Emre Akbaba ve Falcao'nun golleriyle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken, bir süredir transferde ismi geçen Arda Turan konusunda flaş açıklamalarda bulundu. İşte Terim'in o açıklamaları...

19.01.2020 19:29 - Son Güncelleme: 19.01.2020 19:29
Fatih Terim'den flaş Arda Turan açıklaması

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fatih Terim'den flaş Arda Turan açıklaması

İkinci yarının 57. dakikasında Cimbom, Radamel Falcao ile durumu 2-0'a getirirken Denizlispor 64'te durumu 2-1'e getirdi ve maç bu skorla sona erdi.

Fatih Terim'den flaş Arda Turan açıklaması

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı antrenör Fatih Terim, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunurken Arda Turan konusuna da değindi.

Fatih Terim'den flaş Arda Turan açıklaması

İŞTE FATİH TERİM'İN AÇIKLAMALARI

"Hepimizin hayal ettiği bir oyun var. Bu oyun için çabalıyoruz, uğraşıyoruz. Çalışmalarımızın iyi oyun noktasında olduğuna inanıyorum. Yine gereksiz bir pozisyonda sıkıntıya girdik ama oyun anlayışımızdan vazgeçmedik"

Fatih Terim'den flaş Arda Turan açıklaması

"Pozisyonlarımızı daha iyi sonuçlandırmamızı beklerdim. İyi oynadık ama daha var mı, var! Daha ister mi, ister! 2-0'dan sonraki rehavet bize yaramadı, artık her maç final. Yine başarırız, yine geçeriz, yine yaparız ama daha fazla çalışmamız lazım"

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