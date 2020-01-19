GaleriSpor

Hüseyin Çimşir'li Trabzonspor Kasımpaşa'yı ağırlıyor! İşte Trabzonspor - Kasımpaşa maçının 11'leri...

Trabzonspor'un başında çıktığı ilk maçta Denizlispor'u kupada mağlup ederek teknik direktörlük kariyerine güzel bir başlangıç yapan Hüseyin Çimşir, Kasımpaşa karşısında da galibiyet planları yapıyor. Ligde zirve yarışında iddialı durumda bulunan bordo-mavili ekip, 4 eksiği bulunan Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Zorlu maç öncesi iki takımın da muhtemel 11'leri belli oldu. İşte Trabzonspor - Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri...

19.01.2020 12:17 - Son Güncelleme: 19.01.2020 12:17
Hüseyin Çimşir'li Trabzonspor Kasımpaşa'yı ağırlıyor! İşte Trabzonspor - Kasımpaşa maçının 11'leri...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Denizlispor'u mağlup ederek moral bulan Trabzonspor, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında bugün sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Hüseyin Çimşir'li Trabzonspor Kasımpaşa'yı ağırlıyor! İşte Trabzonspor - Kasımpaşa maçının 11'leri...

Bordo-mavililer, kazanıp ikinci yarıya 3 puanla start vermek istiyor.

Hüseyin Çimşir'li Trabzonspor Kasımpaşa'yı ağırlıyor! İşte Trabzonspor - Kasımpaşa maçının 11'leri...

Kritik maç öncesi Kasımpaşa devre arasında yaptığı yeni transferlerle dikkat çekerken, Fırtına da orta sahasını Stoke City'den kiraladığı Badou Ndiaye ile güçlendirdi.

Hüseyin Çimşir'li Trabzonspor Kasımpaşa'yı ağırlıyor! İşte Trabzonspor - Kasımpaşa maçının 11'leri...

Karadeniz ekibinde sakat oyuncuların büyük kısmı ise iyileşti.

Hüseyin Çimşir'li Trabzonspor Kasımpaşa'yı ağırlıyor! İşte Trabzonspor - Kasımpaşa maçının 11'leri...

İŞTE ZOR MAÇ ÖNCESİ 11'LER

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Podolski'ye coşkulu karşılama! Antalya'da Poldi rüzgarı
Podolski'ye coşkulu karşılama! Antalya'da Poldi rüzgarı