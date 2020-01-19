Hüseyin Çimşir'li Trabzonspor Kasımpaşa'yı ağırlıyor! İşte Trabzonspor - Kasımpaşa maçının 11'leri...

Trabzonspor'un başında çıktığı ilk maçta Denizlispor'u kupada mağlup ederek teknik direktörlük kariyerine güzel bir başlangıç yapan Hüseyin Çimşir, Kasımpaşa karşısında da galibiyet planları yapıyor. Ligde zirve yarışında iddialı durumda bulunan bordo-mavili ekip, 4 eksiği bulunan Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Zorlu maç öncesi iki takımın da muhtemel 11'leri belli oldu. İşte Trabzonspor - Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri...

19.01.2020 12:17 - Son Güncelleme: 19.01.2020 12:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





