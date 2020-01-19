ING All-Star 2020 | CANLI YAYIN

ORGANİZASYONDA MÜCADELE EDECEK 22 OYUNCU ŞU ŞEKİLDE:
Sertaç Şanlı, Vasilije Micic (Anadolu Efes), Derrick Williams, Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Andrew Andrews (Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol), Robert Golden (Bahçeşehir Koleji), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Shaquielle Mckissic (Beşiktaş Sompo Sigorta), Christopher Jones (Frutti Extra Bursaspor), Yiğit Arslan, Zachary Auguste (Galatasaray Doğa Sigorta), Elmedin Kikanovic (OGM Ormanspor), Amath M'Baye, Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Archie Goodwin (Sigortam.net İTÜ Basketbol), Andrew Crawford (Gaziantep Basketbol), Jordan Crawford (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor), Emanuel Terry, Şehmus Hazer (Teksüt Bandırma), Berk Uğurlu, Devin Willams (TOFAŞ), Moustapha Fall (Türk Telekom).
ALL-STAR 2020 KAPALI GİŞE
Basketbolseverler, ING All-Star 2020'nin biletlerine yoğun ilgi gösterdi.
Günler öncesinden biletleri tükenen organizasyon, Sinan Erdem Spor Salonu'nda kapalı gişe oynanacak.
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