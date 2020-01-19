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  • 19.01.2020 14:03
  • Son Güncelleme: 19.01.2020 14:11

All-Star 2020 | CANLI YAYIN

Süper Ligi’nin starları A Spor'da sahne alıyor. Shane Larkin'in takımı, Nando de Colo ve arkadaşlarına karşı... ING All Star 2020, yıldızların nefes kesecek randevusunun yanı sıra; 3 sayı ve smaç yarışmalarıyla da basketbol severlere unutulmaz bir heyecan yaşatacak. All-Star 2020 canlı yayınını A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz...

ING All-Star 2020 | CANLI YAYIN

ASpor CANLI YAYIN

ORGANİZASYONDA MÜCADELE EDECEK 22 OYUNCU ŞU ŞEKİLDE:
Sertaç Şanlı, Vasilije Micic (), Derrick Williams, (Fenerbahçe Beko), Andrew Andrews ( Büyükçekmece ), Robert Golden (Bahçeşehir Koleji), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Shaquielle Mckissic (Beşiktaş Sompo ), Christopher Jones (Frutti Extra Bursaspor), Yiğit Arslan, Zachary Auguste (Galatasaray Doğa Sigorta), Elmedin Kikanovic (OGM Ormanspor), Amath M'Baye, Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Archie Goodwin (Sigortam.net İTÜ Basketbol), Andrew Crawford (Gaziantep Basketbol), Jordan Crawford (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor), Emanuel Terry, Şehmus Hazer (Teksüt Bandırma), Berk Uğurlu, Devin Willams (TOFAŞ), Moustapha Fall ().

ALL-STAR 2020 KAPALI GİŞE
Basketbolseverler, All-Star 2020'nin biletlerine yoğun ilgi gösterdi.

Günler öncesinden biletleri tükenen organizasyon, Sinan Erdem Spor Salonu'nda kapalı gişe oynanacak.

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