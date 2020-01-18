Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 18.01.2020 23:18
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 23:18

Son dakika transfer haberi! Antalyaspor, ile prensipte anlaştı

Son dakika haberine göre ekiplerinden Antalyaspor, Japonya'nın Vissel Kobe takımının Alman forvet oyuncusu ile prensip anlaşmasına vardı.

Transfer bombası patladı! Podolski geri dönüyor

ekiplerinden Antalyaspor, Japonya'nın Vissel Kobe takımının Alman forvet oyuncusu ile prensip anlaşmasına vardı.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, yaptığı açıklamada, birkaç gündür görüşme halinde oldukları 34 yaşındaki futbolcu ile 1,5 yıllığına prensipte anlaştıklarını söyledi.

Süğlün, gece yarısı uçakla Antalya'ya gelecek olan Alman futbolcuyla yarın ya da pazartesi günü düzenlenecek törenle sözleşme imzalayacaklarını kaydetti.

Tecrübeli futbolcu, daha önce Galatasaray'da 2015-2017 yıllarında forma giymişti.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSon dakika transfer haberi! Antalyaspor, Lukas Podolski ile prensipte anlaştı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri