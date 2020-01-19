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  • 19.01.2020 14:52
  • Son Güncelleme: 19.01.2020 14:58

Son dakika: 'ın ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Denizli'u konuk ediyor. İlk devreyi Antalyaspor galibiyetiyle kapatan sarı-kırmızılı ekip, ikinci devreye de seyircisi önünde güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Mücadele öncesi futbolseverler Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularına yanıt arıyor. Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilir karşılamanın canlı skor takibini takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

18. hafta mücadelesinde sahasında Denizli'u ağırlıyor. Seyir zevki yüksek olacak karşılaşma öncesi Galatasaray'ın 17 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle birlikte 27 puanla 7. sırada bulunuyor.

ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunuyor. 17 hafta sonunda 22 puanla 11. sırada bulunuyor. Peki Galatasaray Denizlispor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Denizlispor kadrosu ilk 11'ler. İşte tüm bu soruların yanıtları...

GALATASARAY - YUKATEL DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Mücedele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU!
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, FalcaoDENİZLİSPOR: Stachowiak, Zeki, Mustafa, Oğuz, Lopes, Aissati, Murawski, Olcay, Sacko, Recep, Rodallega

EKSİK OYUNCULAR...
Galatasaray'da sakatlıkları süren Luyindama ve Andone karşılaşmada forma giyemeyecek. Rahatsızlığını tam atlatamayan Onyekuru'nun ve kadro dışı bırakılan Nzonzi'nin de kadroya alınması beklenmiyor.

Denizlispor'da ise cezalı Barrow forma giyemeyecek. Ayrıca Zakarya, Bergdich ve Isaac Sackey'in sakatlıkları sürüyor.

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