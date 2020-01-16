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  • 16.01.2020 23:24
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 23:31

Transfer haberleri | , 'ın eski yıldızı Podolski'yi bitiriyor!

 ekiplerinden , bir dönem 'da da forma giyen  ile büyük ölçüde anlaştı. Antalyaspor Teknik Direktörü da yönetimin Podolski ile görüşmesinin devam ettiğini dile getirdi.

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