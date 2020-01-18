efsanegeridönüyor... Sarı-Kırmızılılar'ınbedelletransfer ettiğisonrasındaperformansıve mental sorunlarınedeniyle'a kiralıkolarak gönderildi...dikiş tutturamayan Diagne kadro dışı bırakıldı. Aslan büyük umutlarla transfer ettiği Diagne'de zarara uğradı. G.Saray Yönetimi "Diagne geri dönemez" dedi ama sonra çark etti.