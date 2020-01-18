G.Saray'da efsane geri dönüyor... Sarı-Kırmızılılar'ın Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro bedelle transfer ettiği Mbaye Diagne sonrasında performansı ve mental sorunları nedeniyle Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'a kiralık olarak gönderildi...
YÖNETİM SONUNDA ÇARK ETTİ
Orada dikiş tutturamayan Diagne kadro dışı bırakıldı. Aslan büyük umutlarla transfer ettiği Diagne'de zarara uğradı. G.Saray Yönetimi "Diagne geri dönemez" dedi ama sonra çark etti.
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