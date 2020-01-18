Fenerbahçe'de beklenmedik veda! Takımın gözde ismi gönderiliyor
Gözü kulağı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelecek haberde olan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Miha Zajc , Alper Potuk, Mehmet Ekici gibi isimlerle yollarını ayırarak kaynak yaratmayı amaçlayan Sarı-lacivertlilerden her an sürpriz bir ayrılık haberi gelebilir. İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri.
18.01.2020 09:24
- Son Güncelleme: 18.01.2020 09:27
Fenerbahçe, ara transfer döneminde ilk imzasını Bundesliga ekibi Frankfurt'tan kadrosuna dahil ettiği Simon Falette'ye attırmıştı.
Sarı lacivertli kulüp bu transferin ardından büyük tepki çekmiş ve oyuncunun son 2 sezon baz alındığında oldukça az karşılaşmada forma giymesi eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
Sosyal medyada adeta infial yaratan bu transferin ardından rota eski sportif direktör Damien Comolli'ye çevrilmiş, Fransız futbol adamı twitter hesabından yaptığı açıklamada Falette'yi kendisinin transfer etmediğini, Başkan Ali Koç'un oyuncuya imza attırdığını duyurmuştu.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Koç, Damien Comolli ile kritik bir zirvede buluşmuş ve bu zirveden Comolli'nin istifası çıkmıştı.
SÜRPRİZ KARAR GELDİ
Geçici bir sistemle transfer için önceliği teknik heyete veren ve iş bitirmek için yönetimi görevlendiren Ali Koç, sürpriz bir karara daha imza attı.