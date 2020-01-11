Cenk Tosun Crystal Palace’a imza attı

Beşiktaş taraftarının tekrar takıma dönmesini istediği Cenk Tosun, Everton'dan Crystal Palace'a kiralandı. Crystal Palace'tan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki yıldız sezon sonuna kadar kiralandı. İngiliz ekibi oyuncunun satın alma opsiyonuna da sahip. Ancak bunun için kasasından 20 milyon Euro çıkarmak zorunda.
TARAFTARLAR ŞOKTA
Beşiktaş taraftarı Cenk Tosun'un devre arasında Kartal'a dönmesini bekliyordu. Ancak o Ada'da kaldı.
TARAFTARLAR ŞOKTA
Beşiktaş taraftarı Cenk Tosun'un devre arasında Kartal'a dönmesini bekliyordu. Ancak o Ada'da kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.