Cenk Tosun Crystal Palace’a imza attı Beşiktaş taraftarının tekrar takıma dönmesini istediği Cenk Tosun, Everton'dan Crystal Palace'a kiralandı. Crystal Palace'tan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki yıldız sezon sonuna kadar kiralandı.

Beşiktaş taraftarının tekrar takıma dönmesini istediği Cenk Tosun, Everton'dan Crystal Palace'a kiralandı. Crystal Palace'tan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki yıldız sezon sonuna kadar kiralandı. İngiliz ekibi oyuncunun satın alma opsiyonuna da sahip. Ancak bunun için kasasından 20 milyon Euro çıkarmak zorunda.



TARAFTARLAR ŞOKTA

Beşiktaş taraftarı Cenk Tosun'un devre arasında Kartal'a dönmesini bekliyordu. Ancak o Ada'da kaldı.