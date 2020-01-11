Bugünkü
Takvim

Cenk Tosun Crystal Palace’a imza attı

Beşiktaş taraftarının tekrar takıma dönmesini istediği Cenk Tosun, Everton'dan Crystal Palace'a kiralandı. Crystal Palace'tan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki yıldız sezon sonuna kadar kiralandı.

Cenk elden kaçtı
Beşiktaş taraftarının tekrar takıma dönmesini istediği Cenk Tosun, Everton'dan Crystal Palace'a kiralandı. Crystal Palace'tan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki yıldız sezon sonuna kadar kiralandı. İngiliz ekibi oyuncunun satın alma opsiyonuna da sahip. Ancak bunun için kasasından 20 milyon Euro çıkarmak zorunda.

TARAFTARLAR ŞOKTA
Beşiktaş taraftarı Cenk Tosun'un devre arasında Kartal'a dönmesini bekliyordu. Ancak o Ada'da kaldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriCenk Tosun Crystal Palace’a imza attı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri