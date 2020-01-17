Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Trabzonspor'da gözler stopere yapılacak takviyeye çevrildi. Bordo-mavililer gözünü Lille'den ayrılması beklenen kaptan Adama Soumaoro'ya çevirdi.

27 yaşındaki stoperin sezon sonuna kadar kiralanması için resmi teklif yapıldı. Ancak TFF 'nin harcama limitlerine uyması gereken Trabzonspor, bunun için de çalışmalarını sürdürüyor.

2 AYRILIK BİRDEN!

Trabzonspor'da iki yabancı ismin sözleşmelerinin feshedilmesi konusunda geri sayıma geçilmişti. Bordo-mavililer Ivanildo Fernandes ve Avdijaj ile yollarını ayırma kararı alırken, Fernandes sezon sonuna kadar Rizespor'a kiralandı.