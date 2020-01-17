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  • 17.01.2020 17:06
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 17:11

Son dakika gelişmesi! Adama Soumaoro'nun peşinde

Son dakika gelişmesi... 'in sı başlarken takımların transfer çalışmaları da devam ediyor. , kadrosunu Ndiaye ile takviye ederken savunma hattı için bekleyiş sürüyor. Bordo-mavili ekibin listesinde ise Yusuf Yazıcı'nın takım arkadaşı  Adama Soumaoro var.

Trabzonspor Soumaoro'nun peşinde

'da hareketliliği devam ediyor. 'in sının ilk maçında evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Trabzonspor'da gözler stopere yapılacak takviyeye çevrildi. Bordo-mavililer gözünü Lille'den ayrılması beklenen kaptan Adama Soumaoro'ya çevirdi.



27 yaşındaki stoperin sezon sonuna kadar kiralanması için resmi teklif yapıldı. Ancak 'nin harcama limitlerine uyması gereken Trabzonspor, bunun için de çalışmalarını sürdürüyor.

2 AYRILIK BİRDEN!
Trabzonspor'da iki yabancı ismin sözleşmelerinin feshedilmesi konusunda geri sayıma geçilmişti. Bordo-mavililer Ivanildo Fernandes ve Avdijaj ile yollarını ayırma kararı alırken, Fernandes sezon sonuna kadar Rizespor'a kiralandı.

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