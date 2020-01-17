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  • 17.01.2020 09:24
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 09:25

'ın 'ı açıklaması an meselesi... Son dakika transfer gelişmesi!

'da son dakika transfer gelişmesi... Günlerdir Galatasaray ile adı anılan 'ın, imza atması an meselesi. 'le kısa bir süre önce sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Arda Turan, Fatih Terim'in ısrarları sonucu yeniden parçalı formayı giyecek. Galatasaray, eski yıldızını bugün veya yarın resmen açıklayacak. İşte detaylar...

Galatasaray Arda Turan'ı resmen açıklayacak

Teknik Direktörü Fatih Terim, "Arda gündemimizde değil" diyen Başkan Mustafa Cengiz için "Ben olsam o cümleyi kullanmazdım" yorumunu yapmıştı. Süreç hem Arda hem de Terim lehine işledi.

Sabah'ın haberine göre; Henry Onyekuru sıtma olup hastanede tedavi altına alındı, yabancı kontenjanı dolu olduğu için Sekidika'ya lisans çıkartılmadı. Ve Arda'ya Florya yolu açıldı.

BİR-İKİ GÜN İÇERİSİNDE AÇIKLANACAK

Bireysel çalışmalarına devam eden milli futbolcunun, resmen G.Saraylı olacağını bildiren KAP açıklamasının bir iki gün içinde yapılacağı bilgisine ulaştı. Cimbom, ligde oynanacak Denizlispor maçı öncesinde Arda'nın transferine noktayı koyacak.

32 yaşındaki oyuncu, Başakşehir'le yollarını ayırdıktan sonra sezon sonuna kadar sözleşmesinin bulunduğu Barcelona'dan bonservisini aldı. 2011'de 12 milyon Euro kazandırdığı Galatasaray'a 9 sene sonra bedavaya dönmeye hazırlanan Arda, sarı-kırmızılı kulüpten para talep etmedi. Tecrübeli futbolcu, sembolik bir rakama parçalı formayı giymeyi kabul etti.

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