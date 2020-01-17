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'nın sözleşmesindeki detay ortaya çıktı! “15 milyon ’ya serbest kalır”

 'nın sözleşmesinde yer alan ancak 'a açıklanmayan gizli detayda yıldız oyuncunun 15 milyon verildiği takdirde serbest kalacağına dair bir madde bulunuyor.

Emre Akbaba 15 milyon Euro
Ç. Rize maçıyla sahalara dönen 'nın sözleşmesinde ince bir detay bulunuyor.

KAP'A AÇIKLANMAYAN DETAY
Emre Akbaba'nın sözleşmesinde yer alan ancak 'a açıklanmayan gizli detayda yıldız oyuncunun 15 milyon verildiği takdirde serbest kalacağına dair bir madde bulunuyor.



AVRUPA'DAN TEKLİFLER YAĞIYOR
Fiorentina başta olmak üzere Avrupa'dan ciddi teklifler alan 27 yaşındaki futbolcu adeta göz hapsinde... Emre Akbaba için 15 milyon Euro veren kulüp bu oyuncuyu transfer edebilecek.




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