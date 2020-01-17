SAMSUNSPOR

EFES

ASVEL'LE

Lig lideriorta saha oyuncususakatlığı nedeniyleen az 4 hafta sahalardan uzak kalacağıbildirildi...Yıldız futbolcu dünantrenmanındayer aldı.imza şovu. Sarı-Kırmızılılar'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Hırvat ekibi'de forma giyen 27 yaşındaki forvet Alanyaspor maçında oynaması bekleniyor.ayrıca'le 4,5 yıllık ayrıca Oğuzhan Çapar'la 2,5 senelik sözleşme imzaladı.2. Lig ekibi Samsunspor,Veli Çetin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Çetin, "Samsunspor,'i hak ediyor. Ben buraya şampiyonluk yaşamak için geldim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Takımda tanıdığım arkadaşlarım olduğun için uyum sorununu hızlı bir şekilde aşacağıma inanıyorum" dedi.Euroleague'de liderlik koltuğunda oturan, 20. haftadaekibikonuk edecek. Mücadele'da başlayacak.19. haftanın ardından Efes 16 galibiyet, 3 mağlubiyet ile liderlik koltuğunda oturuyor. ASVEL ise 8 galibiyet, 11 mağlubiyet ile 12. sırada yer alıyor.2. Ligi'ndeevinde'i 2-1 mağlupetti. Oyuna 31. dakikada dahil olanTecrübeli oyuncu golden sonra ikincisarı kartı görerek oyundan atıldı.