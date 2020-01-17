Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'da Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando'nun sakatlığı nedeniyle en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi... Emre Kılınç'ın ise Beşiktaş maçına yetişmesi bekleniyor. Yıldız futbolcu dün Sivasspor'un antrenmanında yer aldı.
KAYSERİ 3 OYUNCUYLA SÖZLEŞME İMZALADI
Kayserispor imza şovu. Sarı-Kırmızılılar Mario Situm'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'de forma giyen 27 yaşındaki forvet Alanyaspor maçında oynaması bekleniyor. Kayserispor ayrıca Ömer Memiş'le 4,5 yıllık ayrıca Oğuzhan Çapar'la 2,5 senelik sözleşme imzaladı.
SAMSUNSPOR VELİ'Yİ TRANSFER ETTİ
TFF 2. Lig ekibi Samsunspor, Göztepe'den Veli Çetin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Çetin, "Samsunspor, Süper Lig'i hak ediyor. Ben buraya şampiyonluk yaşamak için geldim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Takımda tanıdığım arkadaşlarım olduğun için uyum sorununu hızlı bir şekilde aşacağıma inanıyorum" dedi.
ANADOLU EFES ASVEL'LE KARŞI KARŞIYA GELİYOR
THY Euroleague'de liderlik koltuğunda oturan Anadolu Efes, 20. haftada Fransız ekibi ASVEL'i konuk edecek. Mücadele 20.30'da başlayacak. Euroleague'de 19. haftanın ardından Efes 16 galibiyet, 3 mağlubiyet ile liderlik koltuğunda oturuyor. ASVEL ise 8 galibiyet, 11 mağlubiyet ile 12. sırada yer alıyor.
EMRE ÇOLAK GOLÜNÜ ATTI SONRASINDA KIZARDI!
İspanya 2. Ligi'nde Deportivo evinde Racing Santander'i 2-1 mağlup etti. Oyuna 31. dakikada dahil olan Deportivolu Emre Çolak, 54'te takımının galibiyet golüne imza attı. Tecrübeli oyuncu golden sonra ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı.
KAYSERİ 3 OYUNCUYLA SÖZLEŞME İMZALADI
Kayserispor imza şovu. Sarı-Kırmızılılar Mario Situm'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'de forma giyen 27 yaşındaki forvet Alanyaspor maçında oynaması bekleniyor. Kayserispor ayrıca Ömer Memiş'le 4,5 yıllık ayrıca Oğuzhan Çapar'la 2,5 senelik sözleşme imzaladı.
SAMSUNSPOR VELİ'Yİ TRANSFER ETTİ
TFF 2. Lig ekibi Samsunspor, Göztepe'den Veli Çetin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Çetin, "Samsunspor, Süper Lig'i hak ediyor. Ben buraya şampiyonluk yaşamak için geldim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Takımda tanıdığım arkadaşlarım olduğun için uyum sorununu hızlı bir şekilde aşacağıma inanıyorum" dedi.
ANADOLU EFES ASVEL'LE KARŞI KARŞIYA GELİYOR
THY Euroleague'de liderlik koltuğunda oturan Anadolu Efes, 20. haftada Fransız ekibi ASVEL'i konuk edecek. Mücadele 20.30'da başlayacak. Euroleague'de 19. haftanın ardından Efes 16 galibiyet, 3 mağlubiyet ile liderlik koltuğunda oturuyor. ASVEL ise 8 galibiyet, 11 mağlubiyet ile 12. sırada yer alıyor.
EMRE ÇOLAK GOLÜNÜ ATTI SONRASINDA KIZARDI!
İspanya 2. Ligi'nde Deportivo evinde Racing Santander'i 2-1 mağlup etti. Oyuna 31. dakikada dahil olan Deportivolu Emre Çolak, 54'te takımının galibiyet golüne imza attı. Tecrübeli oyuncu golden sonra ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı.
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