Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 16.01.2020 19:14
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 19:43

- | İlk 11'ler belli oldu

heyecanı mücadeleleri ile devam ediyor. Kupanın son 16 turu ilk mücadelesinde Karadeniz ekibi sahasında 'u konuk ediyor. Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

son 16 turu ilk maçında sahasında 'u ağırlayacak. Bordo-mavililerde Ünal Karaman ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine gelen Hüseyin Çimşir, ilk resmi mücadelesinde sahadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Diğer tarafta ise Denizlispor ilk yarının flaş ekiplerinden olmayı başarırken deplasmandan iyi bir skorla ayrılma uğraşında.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

TRABZONSPOR: Erce, Kamil Ahmet, Hüseyin, Campi, Pereriara, Mikel, Ndiaye, Abdülkadir Parmak, Sosa, Nwakaeme,Sörloth

DENİZLİSPOR:

Trabzonspor-Denizlispor mücadelesi bu akşam 20:30'da başlayacak. Müsabakayı canlı olarak takip etmek isteyen severler ise A Spor ekranlarından karşılaşmayı izleyebilecekler.

TRABZONPOR DENİZLİSPOR MÜCADELESİ ÖNCESİ EKSİK İSİMLER
Ev sahibi ekipte Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz sakatlıkları nedeniyle sahada olmayacak. Öte yandan maç kadrosuna alınmayan Avdijaj da karşılaşmada forma giyemeyecek. Deplasman takımında sakatlıkları süren Bergdich ve Sackey'in yanı sıra kırmızı kart cezası bulunan Barrow da sahada yer alamayacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTrabzonspor - Denizlispor | İlk 11'ler belli oldu
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri