Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor sahasında Denizlispor'u ağırlayacak. Bordo-mavililerde Ünal Karaman ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine gelen Hüseyin Çimşir, ilk resmi mücadelesinde sahadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Diğer tarafta ise Denizlispor ilk yarının flaş ekiplerinden olmayı başarırken deplasmandan iyi bir skorla ayrılma uğraşında.



İLK 11'LER BELLİ OLDU



TRABZONSPOR: Erce, Kamil Ahmet, Hüseyin, Campi, Pereriara, Mikel, Ndiaye, Abdülkadir Parmak, Sosa, Nwakaeme,Sörloth



DENİZLİSPOR:

Trabzonspor-Denizlispor mücadelesi bu akşam 20:30'da başlayacak. Müsabakayı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler ise A Spor ekranlarından karşılaşmayı izleyebilecekler.

TRABZONPOR DENİZLİSPOR MÜCADELESİ ÖNCESİ EKSİK İSİMLER

Ev sahibi ekipte Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz sakatlıkları nedeniyle sahada olmayacak. Öte yandan maç kadrosuna alınmayan Avdijaj da karşılaşmada forma giyemeyecek. Deplasman takımında sakatlıkları süren Bergdich ve Sackey'in yanı sıra kırmızı kart cezası bulunan Barrow da sahada yer alamayacak.