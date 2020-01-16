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ZTK Trabzonspor - Denizlispor maçında ilk gol Jose Sosa'dan geldi

ZTK Trabzonspor - Denizlispor maçında ilk gol Jose Sosa'dan geldi

16.01.2020 22:20

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor sahasında Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor'un ilk golü 22. dakikada Jose Sosa'dan geldi. İşte o gol...


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