Merakla beklenen basketbol şöleni A Spor’da! ING All-Star 2020'nin biletleri tükendi



ING Basketbol Süper Ligi'nin starları A Spor'da sahne alıyor.. Shane Larkin'in takımı, Nando de Colo ve arkadaşlarına karşı…

ING All Star 2020, yıldızların nefes kesecek randevusunun yanı sıra; 3 sayı ve smaç yarışmalarıyla da basketbol severlere unutulmaz bir heyecan yaşatacak.

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ING All Star 2020 19 Ocak 2020 Pazar 14'ten itibaren canlı yayınla A Spor'da

19 Ocak Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek ING All Star maçı için seçilen takım kaptanları Shane Larkin ve Nando De Colo, oyuncu seçimlerini yaptılar.

De Colo ilk 2 tercihini Fenerbahçe Beko'da forma giyen Derrick Williams ve Melih Mahmutoğlu'ndan yana kullanırken Larkin de De Colo ile aynı yolu izledi ve ilk 2 seçimini takım arkadaşları Vasilije Micic ile Sertaç Şanlı'dan yana kullandı.

İşte yıldız isimlerin oyuncu seçimleri;





SHANE LARKIN'İN TAKIMI (KIRMIZI):

Sertaç Şanlı - Anadolu Efes

Vasilije Micic - Anadolu Efes

Shaquielle Mckissic - Beşiktaş Sompo Sigorta

Zachary Auguste - Galatasaray Doğa Sigorta

Archie Goodwin - SigortamNet İTÜ

Emanuel Terry - Teksüt Bandırma

Yiğit Arslan - Galatasaray Doğa Sigorta

Metecan Birsen - Pınar Karşıyaka

Christopher Jones - Frutti Extra Bursaspor

Andrew Andrews - Arel Üniversitesi Büyük Çekmece

Berk Uğurlu - TOFAŞ





NANDO DE COLO'NUN TAKIMI (BEYAZ):

Derrick Williams - Fenerbahçe Beko

Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Beko

Amath M'Baye - Pınar Karşıyaka

Moustapha Fall - Türk Telekom

Jordan Crawford - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor

Şehmus Hazer - Teksüt Bandırma

Devin Willams - TOFAŞ

Robert Golden - Bahçeşehir Koleji

Elmedin Kikanovic - OGM Ormanspor

Andrew Crawford - Gaziantep Basketbol

Doğuş Özdemiroğlu - Darüşşafaka Tekfen

Organizasyonda Larkin'in kaptanlığını yapacağı kırmızı takımın başantrenörlüğünü Anadolu Efes'ten Ergin Ataman, De Colo'nun kaptanı olduğu beyaz takımın başantrenörlüğünü ise Pınar Karşıyaka'dan Ufuk Sarıca üstlenecek.



BİLETLER TÜKENDİ

ING Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlarını bir araya getirecek ING All-Star 2020 organizasyonunun biletleri tükendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 19 Ocak Pazar günü saat 14.00'te başlayacak etkinliği Sinan Erdem Spor Salonu'nun tribünlerinde 15 bin sporsever takip edecek.

Basketbolseverler organizasyonda all-star maçının yanı sıra 3 sayı, smaç yarışmaları, Ben Fero konseri ve birçok etkinliği izleme fırsatı bulacak.