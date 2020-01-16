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Para Ligi’nde Barça birinci (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Deloitte 'un her yıl merakla beklenen yayınlandı. Listede, FC ilk kez zirveye yerleşti. İşte haberin detayları ve 16 Ocak tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz haberler...

Para Ligi’nde Barça birinci
Deloitte 'un her yıl merakla beklenen yayınlandı. Listede, FC ilk kez zirveye yerleşti. Listede 2. sırada , 3. sırada ise M.United yer aldı. Türkiye'den hiçbir ekip ilk 30'a giremedi.

SAYPINAR'IN GÖZÜ ABD'DE
Vücut geliştirmede ülkemizi temsil eden Deniz Saypınar gözünü ABD'ye çevirdi.



25 yaşındaki sporcu kariyerine 25 kupa sığdırırken birçok başarıya imza attı. Milli sporcu ABD'deki yarışmada hedefini ilk 3 olarak belirledi.

OGENYİ ONAZİ DENİZLİSPOR'DA
Trabzonspor Nijeryalı futbolcu Onazi'nin sözleşmesini feshetti. Onazi ardından Denizlispor'la sözleşme imzaladı.

NDİAYE MAÇA YETİŞECEK
Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna kattığı Ndiaye'nin lisansının bugünkü maça kadar yetiştirileceği öğrenildi.

CEDİ'DEN 21 SAYI
Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavalears, deplasmanda 'a 128-103 mağlup oldu. karşılaşmada 21 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistle oynadı.

F.BAHÇE BARÇA ÖNÜNDE
Euroleague'de Fenerbahçe Beko, sahası nda İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşacak. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak olan zorlu karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

TAYFUR BURSASPOR'DA
Bursaspor yetenekli futbolcu Tayfur Bingöl'ü renklerine bağladı. Aytemiz Alanyaspor forması giyen 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Tayfur kiralık olarak forma giyecek.

TRİPİC GÖZTEPE'DE
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Norveçli futbolcu Zlatko Tripic'i kadrosuna dahil etti. Kanatlarda görev yapan 27 yaşındaki oyuncu ile 1,5+1 yıllık sözleşme imzalandı.

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