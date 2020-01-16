Yıldız futbolcu Fenerbahçe'den kaçarak ayrılmıştı! Ortega'nın son halini görenler şoke oldu...

Tarihler 1 Temmuz 2002'yi gösterdiğinde Arjantinli yıldız Ariel Ortega, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imzasını atmıştı. Ancak ne kendisinin Fenerbahçe'ye ne de taraftarın Ortega'ya kanı bir türlü ısınmadı. Kendisi kitabında da zaten bunlar söz etti. Peki yıllar Ariel Ortega'yı nasıl değiştirdi.? Son halini görünce çok şaşırakcasınız...