Yıldız futbolcu Fenerbahçe'den kaçarak ayrılmıştı! Ortega'nın son halini görenler şoke oldu...
Fenerbahçe'ye dolayısıyla Türkiye'ye gelmiş en iyi oyunculardan biri olarak gösteriliyordu. Ariel Ortega. Fenerbahçe'ye gelmesi dünya spor medyasına bomba gibi düşmüştü. Yıldız futbolcunun ayrılışı da olay olmuştu. Ariel Ortega'nın yıllar sonraki hali ise görenleri şoke etti. İşte Ariel Ortega ve diğer birçok futbolcunun yıllar içindeki değişimi...
16.01.2020 02:10
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Tarihler 1 Temmuz 2002'yi gösterdiğinde Arjantinli yıldız Ariel Ortega, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imzasını atmıştı. Ancak ne kendisinin Fenerbahçe'ye ne de taraftarın Ortega'ya kanı bir türlü ısınmadı. Kendisi kitabında da zaten bunlar söz etti. Peki yıllar Ariel Ortega'yı nasıl değiştirdi.? Son halini görünce çok şaşırakcasınız...
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