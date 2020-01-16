Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da stoper için rota Arjantin'e döndü

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yaparak Onyekuru, Saracchi ve Sekidika'yı kadrosuna katan ancak henüz aradığı stoperi bir türlü bulamayan Galatasaray'da dün kötü bir haber geldi. Anlaşma noktasına geldiği Murillo'yu Celta Vigo'ya kaptıran sarı-kırmızılı takım rotasını Perulu stoper için Arjantin'e çevirdi.

16.01.2020 08:56 - Son Güncelleme: 16.01.2020 08:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





