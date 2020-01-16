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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da stoper için rota Arjantin'e döndü

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yaparak Onyekuru, Saracchi ve Sekidika'yı kadrosuna katan ancak henüz aradığı stoperi bir türlü bulamayan Galatasaray'da dün kötü bir haber geldi. Anlaşma noktasına geldiği Murillo'yu Celta Vigo'ya kaptıran sarı-kırmızılı takım rotasını Perulu stoper için Arjantin'e çevirdi.

16.01.2020 08:56 - Son Güncelleme: 16.01.2020 08:56
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da stoper için rota Arjantin'e döndü

İkinci devreye stoper problemini hallederek başlamak isteyen Galatasaray'da Christian Luyindama'nın yerine alınacak isim hala belirsizliğini koruyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da stoper için rota Arjantin'e döndü

Mert Çetin ve Murillo transferlerinde yol alamayan G.Saray, Arjantin'in Velez kulübünde forma giyen Luis Abram'a yöneldi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da stoper için rota Arjantin'e döndü

Arjantin basınındaki haberlere göre, sarıkırmızılı yönetim, Terim'in de onay verdiği 23 yaşındaki stoperin bonservisi için 3.5 milyon euro önerdi. Ancak Velez yönetiminin bu teklifi az bulduğu ve görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da stoper için rota Arjantin'e döndü

Velez Sarsfield'ın bir yıl daha sözleşmesi bulunan Abram'ın bonservisini 5 milyon Euro vermeye hazır olduğu yorumları yapıldı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da stoper için rota Arjantin'e döndü

KİMDİR?
23 yaşındaki Luis Abram 1.81 boyunda... 18 Ocak 2018'de Sport. Cristal'den 480 bin euro bedelle Velez Sarsfield'e transfer oldu. Bu sezon 13 maçta forma giydi.

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