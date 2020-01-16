Cimbom bir adım önde

Cimbom Rize'den avantajlı dönüyor... Galatasaray Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Ç.Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın 38. dakikasında Melnjak'ın sol kanattan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Boldrin Ç.Rizespor'u 1-0 öne geçirdi.
2 DAKİKA İÇİNDE 2 GOL ATILDI
Galatasaray yediği golden 1 dakika sonra eşitliği sağladı. Feghouli'nin ortasında Emre Akbaba şık bir vuruşla eşitliği sağladı: 1-1. Devre karşılıklı gollerle 1-1 berabere sona erdi.
EMRE MOR VAR'A TAKILDI
2. yarının 54. dakikasında Ömer Bayram'ın şutunda top üst direkten döndü. 71'de Emre'nin şutunda top dışarı çıktı. 90+4'te Emre Mor'un golü VAR'a bakılarak iptal edildi.
G.Saray Emre Akbaba'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Hakem 'devam' dedi ve VAR'a gitmedi.
Cimbom'un Emre Mor'la bulduğu gol, öncesinde Adem'in faul yaptığı gerekçesiyle VAR incelemesi sonrası iptal edildi.
LINNES'TEN MUTLUSU YOK
Sezon başında lisansı çıkarılmayan G.Saraylı Linnes, Rize maçında ilk 11'de yer aldı. Maç sonu konuşan Norveçli, "Geri döndüğüm için mutluyum. Hocama teşekkür ediyorum" dedi.
EMRE GOLLE DÖNDÜ
8 ay önce Galatasaray'ın Rize ile oynadığı maçta sakatlanan Emre Akbaba, dün yine Rize'de sahalara döndü. Sahaya kaptan olarak çıkan Emre, takımının maçtaki tek golünü kaydetti. Yıldız futbolcu maç sonu, "Geri döndüğüm için mutluyum" dedi.
ASLAN'A 0-0 BİLE YETİYOR
Rize ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, rakibi ile evinde 0-0 berabere kalması durumunda bile tur atlayacak.
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