Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 15.01.2020 19:27
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 22:26

Emre Akbaba döndü Cimbom avantajı kaptı! 1-1 (MAÇ SONUCU)

son 16 turu ilk maçında evinde 'ı konuk etti. İlk 45 dakikada atılan karşılıklı gollerle karşılaşmada 1-1 berabere sonuçlandı.

son 16 turu ilk maçında evinde 'ı konuk etti. İlk 45 dakikada atılan karşılıklı gollerle karşılaşmada 1-1 berabere sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın pası ile ceza sahası sol çaprazın gerisinde topla buluşan Samudio'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı çıktı.



38. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Samudio pasını sol çaprazda bulunan arkadaşı Dario Melnjak'a verdi. Melnjak bekletmeden ortasını altıpas sağ çaprazına doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Boldrin gelişine bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0


39. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Feghouli ortasını penaltı noktasının gerisinde doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Emre Akbaba meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriEmre Akbaba döndü Cimbom avantajı kaptı! Çaykur Rizespor 1-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU)
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri