Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Çaykur Rizespor evinde Galatasaray'ı konuk etti. İlk 45 dakikada atılan karşılıklı gollerle karşılaşmada 1-1 berabere sonuçlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın pası ile ceza sahası sol çaprazın gerisinde topla buluşan Samudio'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı çıktı.







38. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Samudio pasını sol çaprazda bulunan arkadaşı Dario Melnjak'a verdi. Melnjak bekletmeden ortasını altıpas sağ çaprazına doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Boldrin gelişine bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0



39. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Feghouli ortasını penaltı noktasının gerisinde doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Emre Akbaba meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1



