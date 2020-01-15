Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Üstündağ, filenin sultanlarıyla ilgili büyük tepki gören açıklamalarda bulunan belediye başkanı Birol Şahin'in, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla MHP listesinden düşürülmesine ilişkin değerlendirme yaptı. Üstündağ, "Devlet Bey bizle telefonda görüştüğünde bunun gereğinin en kısa sürede yapılacağını söyledi. 1 saat sonra da Devlet Bey'in talimatıyla soruşturma başlatıldı ve belediye başkanının partisiyle ilişkisi kesildi. MHP lideri Bahçeli'nin duyarlılığına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Üstündağ'ın yaptığı açıklamalar şöyle:

"SPORCULARIMIZA BU TÜR SALDIRILARI YAPANLAR KARŞILARINDA ÖNCE BİZİ BULURLAR"

Bu konuda benim olduğum yerde bu işlerde duyarsız kalmak söz konusu değil. Sporcularımıza bu tür saldırıları yapanlar karşılarında önce bizi bulurlar. Bu haber çıktığı ilk dakikada bana geldi. Belediye başkanının çirkin açıklamasına ilişkin hukuki süreci de başlattık. Konuyla ilgili MHP Genel Merkezini başta Sayın Devlet Bahçeli'yi ve bütün ekibini haberdar etmiştim. Sayın Bahçeli, Belediye başkanının ifadelerinin kabul edilemeyeceğini bunun da gereğinin en kısa sürede yapılacağını ifade etti. 1 saat içerisinde de Devlet Bey'in talimatıyla soruşturma başlatıldı ve söz konusu kişinin partisiyle ilişiği kesildi. MHP lideri Bahçeli'nin duyarlılığına çok teşekkür ediyorum. MHP teşkilatı, milletvekilleri, grup başkanvekilleri de beni aradılar. Kendilerine bu konuda duyarsız kalmadıkları için çok teşekkür ediyorum" dedi.