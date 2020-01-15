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  • 15.01.2020 15:59
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 16:15

'dan son dakika açıklaması! ve Murillo transferi...

'da son dakika transfer haberi... , Galatasaray'a geri dönüyor mü? Son dönemlerde adı sık sık Galatasaray'la anılan bu iddialara sonrasında ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Arda Turan, sezonun ikinci yarısında hangi takımda oynayacağı merak konusu. Diğer bir yanda da Sarı-kırmızılılar'ın Murillo'yu transfer edeceği de iddialar arasında... Galatasaray hakkındaki transfer iddialarına Galatasaray Başkan Yardımcısı 'dan yanıt geldi. İşte Yusuf Günay'ın o açıklaması...

Arda, G.Saray'a mı? İşte resmi açıklama.

Başkan Yardımcısı , son dönemde kamuoyunu meşgul eden ve Murillo transferi ile ilgili olarak açıklamada bulundu. Yusuf Günay'ın açıklamaları şu şekilde:

Yusuf Günay, Arda Turan transferi hakkında "Sayın başkanım bu konuda açıklama yaptı onun üzerine bir gelişme yok, yeni gelişme olmadı" ifadelerini kullandı.

'TRANSFERDE GİZLİLİK VAR'

Günay, gitmesini bekledikleri oyuncular olduğunu ve transferin ocak sonunda netleşeceğini belirtirken Murillo ile ilgili soruya, "Transferlerde gizlilik var. Bunları görüşme anında açıklamak kulüplere zarar veriyor. Bunun hakkında açıklama yapmıyoruz. Yazılan haberlere itibar etmesinler her gün başka oyuncu çıkıyor, yeri gelince açıklıyoruz" cevabını verdi.

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