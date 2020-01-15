Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, son dönemde kamuoyunu meşgul eden Arda Turan ve Murillo transferi ile ilgili olarak açıklamada bulundu. Yusuf Günay'ın açıklamaları şu şekilde:

Yusuf Günay, Arda Turan transferi hakkında "Sayın başkanım bu konuda açıklama yaptı onun üzerine bir gelişme yok, yeni gelişme olmadı" ifadelerini kullandı.

'TRANSFERDE GİZLİLİK VAR'

Günay, gitmesini bekledikleri oyuncular olduğunu ve transferin ocak sonunda netleşeceğini belirtirken Murillo ile ilgili soruya, "Transferlerde gizlilik var. Bunları görüşme anında açıklamak kulüplere zarar veriyor. Bunun hakkında açıklama yapmıyoruz. Yazılan haberlere itibar etmesinler her gün başka oyuncu çıkıyor, yeri gelince açıklıyoruz" cevabını verdi.