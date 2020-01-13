SULTANLAR, ALMANYA'YA NEFES ALDIRMADI
Filenin Sultanları'ndan tarihi zafer... A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya 3-0 yendi ve olimpiyatlara katılma hakkını elde etti. Hollanda'da oynanan maçta Almanya'yı sahadan silen Filenin Sultanları, Tokyo vizesini cebine koyarak tarihi bir kazandı.
Almanya ile oynanan final maçına fırtına gibi başlayan Milliler etkili bir oyunla ilk seti 25-17 önde tamamladı. Filenin Sultanları ikinci sette de rakibine şans tanımadı ve seti 25-19 kazandı. Takımımız son seti de 25-22 alarak sahadan 3-0 galip ayrılmayı bildi.
İKİNCİ KEZ OLİMPİYAT BİLETİ ALDIK...
Daha önce 2012 Londra Olimpiyatları'nda mücadele eden Filenin Sultanları, tarihinde ikinci kez olimpiyat vizesi aldı. Milliler 24 Temmuz'da Japnoya'nın başkenti Tokyo'da başlayacak olan olimpiyatlarda ülkemizi bir kez daha gururlandırmaya çalışacak.
TÜRK HALKINA ARMAĞAN OLSUN
A Milli Voleybol Takımımız'ın Başantrenörü Guidetti, "Türk halkına bu bileti armağan ediyorum" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Olimpiyat bileti alan Filenin Sultanlarını tebrik etti. Erdoğan, "Almanya'yı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol takımımızı tebrik ediyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar..." ifadeleriyle Filenin Sultanları'nı kutladı.
TVF'DEN MESAJ VAR
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Filenin Sultanları'nın Olimpiyat bileti alması sonrası, "Tokyo biz geliyoruz" mesajını paylaştı.
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