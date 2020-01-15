Süper Lig'in 18'inci haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Üst sıraları yakından ilgilendiren Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçında, Ali Şansalan görev yapacak.



Ligde 18'inci haftanın programı ve görev alacak hakemler şu şekilde:



17. 01.2020 CUMA

20:00 MKE Ankaragücü – İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy



18.01.2020 CUMARTESİ

14:00 Aytemiz Alanyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Palabıyık

17:00 Medipol Başakşehir – BtcTurk Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat

20:00 Gaziantep FK – Fenerbahçe: Hüseyin Göçek



19.01.2020 PAZAR

13:30 Antalyaspor – Göztepe: Atilla Karaoğlan

16:00 Trabzonspor – Kasımpaşa: Zorbay Küçük

16:00 Galatasaray – Yukatel Denizlispor: Yaşar Kemal Uğurlu

19:00 Beşiktaş – Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan



20.01.2020 PAZARTESİ

20:00 Çaykur Rizespor – Gençlerbirliği: Arda Kardeşler