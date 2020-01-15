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  • 15.01.2020 14:15
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 14:19

Son dakika: 'de 18. haftanın hakemleri belli oldu

Son dakika haberine göre 'de ikinci devrenin ilk haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. Haftanın en dikkat çeken karşılaşması olan Beşiktaş - Sivas maçının hakemi Ali Şansalan oldu.

Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu

'in 18'inci haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Üst sıraları yakından ilgilendiren Beşiktaş-Demir Grup Sivas maçında, Ali Şansalan görev yapacak.

Ligde 18'inci haftanın programı ve görev alacak hakemler şu şekilde:

17. 01.2020 CUMA
20:00 MKE Ankaragücü – İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy

18.01.2020 CUMARTESİ
14:00 Aytemiz Alanyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Palabıyık
17:00 Medipol Başakşehir – BtcTurk Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat
20:00 Gaziantep FK – Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

19.01.2020 PAZAR
13:30 Antalyaspor – Göztepe: Atilla Karaoğlan
16:00 Trabzonspor – Kasımpaşa: Zorbay Küçük
16:00 Galatasaray – Yukatel Denizlispor: Yaşar Kemal Uğurlu
19:00 Beşiktaş – Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan

20.01.2020 PAZARTESİ
20:00 Çaykur Rizespor – Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

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