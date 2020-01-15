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  • 15.01.2020 13:16
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 13:25

Son dakika haberi... , ile yollarını ayrıldı

'da son dakika gelişmesi... 'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'da ayrılık yaşandı. Karadeniz ekibi, Nijeryalı orta saha oyuncusu ile sözleşmenin feshedildiğini resmen açıkladı.

Ayrılık resmen duyuruldu! Trabzonspor...

Trabzonspor, Ogengi Onazi ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Bordo mavili kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Şirketimiz ile Ogenyi Eddy Onazi arasındaki, 04.08.2016 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."

ONAZI DE DUYURDU

Twitter'dan taraftarlarına seslenen Onazi, şu sözleri kullandı;

"Trabzonspor taraftarının bana gösterdiği sevgiyi asla unutmayacağım. Trabzonspor taraftarının benim gözümde ayrı bir yeri olacak. Mutlu olmayı hak ediyorsunuz, sezonun geri kalanında başarılar dilerim."

'nin Denizlispor ile kısa bir süre içinde sözleşme imzalaması bekleniyor.

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