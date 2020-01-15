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Ogenyi Onazi Denizli yolcusu

'da, sakatlık sonrası beklenen seviyeye gelemeyen Onazi'nin Denizlispor'la temas halinde olduğu öğrenildi. Görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

Ogenyi Onazi Denizli yolcusu
Trabzonspor'da, sakatlık sonrası beklenen seviyeye gelemeyen Onazi'nin Denizlispor'la temas halinde olduğu öğrenildi. Görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

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