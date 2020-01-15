BB Erzurumspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda TFF 1. Lig ekiplerinden Bş. Bld. Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ikinci maça avantajlı çıkmak istiyorlar. Peki, BB Erzurumspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte ayrıntılar...

BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu heyecanı sürüyor. BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı 15 Ocak Çarşamba (bugün) saat 18.30'da başlayacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak karşılaşma a Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi Koray Gençerler yönetecek. Gençerler'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile Mehmet Kısal yapacak. Muhammet Ali Metoğlu dördüncü hakem olacak.