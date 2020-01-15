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  • 15.01.2020 14:07
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 14:07

BB maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? 2020 Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu

ile BB , Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk ayağında karşı karşıya geliyor. İlk maçı deplasmanda oynayacak Beşiktaş, bu karşılaşmadan avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Peki, BB hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte BB Erzurumspor Beşiktaş maçının detayları...

BB Erzurumspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda?

BB Erzurumspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda TFF 1. Lig ekiplerinden Bş. Bld. Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ikinci maça avantajlı çıkmak istiyorlar. Peki, BB Erzurumspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte ayrıntılar...

BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu heyecanı sürüyor. BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı 15 Ocak Çarşamba (bugün) saat 18.30'da başlayacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak karşılaşma a Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi Koray Gençerler yönetecek. Gençerler'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile Mehmet Kısal yapacak. Muhammet Ali Metoğlu dördüncü hakem olacak.

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