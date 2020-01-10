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  • 10.01.2020 16:54
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 17:09

'dan son dakika açıklaması... Son dakika transfer haberleri

Son dakika haberi... 'ın adı son dönemlerde adı sık sık ile anılıyordu. Bu iddiaların ardından Arda Turan, Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Bu gelişmelerin ardından Arda Turan'ın hangi takıma gideceği merak ediliyordu. Galatasaray'a geri dönüp, dönmeyeceği merak edilirken Sarı-kırmızılılardan resmi açıklama geldi. İşte Galatasaray Başkan Yardımcısı 'ın açıklaması.

G.Saray'dan Arda açıklaması!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, son dönemde kamuoyunu meşgul eden Arda Turan transferi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

, 'ın 'a transfer olacağı söyletilerine ilişkin, "Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'na intikal eden herhangi bir talep olmadı. Son yaptığımız transfer değerlendirme toplantımızda da bu konuda herhangi bir görüş ve değerlendirme de olmamıştır. Teknik heyetimizin de böyle bir talebi olmamıştır Arda Turan'ın kendisinden de, menajerinden de dolaylı ya da direkt bir transfer teklifi olmamıştır. Bildiğimiz tek şey yazılı ve görsel medya ile sosyal medyada bu konuda haberlerin yer alması ve buna ilişkin taraftarmızın verdiği tepkilerdir" ifadelerini kullandı..

FATİH TERİM'DEN ARDA TURAN AÇIKLAMASI

"Başkanımız Arda Turan için "Gündem dışı, gündemimizde yok." dedi ama ben o cümleyi kullanmam. Bir oyuncu Galatasaray'a hizmet etmiş, Galatasaray'ın altyapısında yetişmiş ve giderken de para kazandırmışsa ben o cümleyi kullanmam. Arda olmaz başkası olmaz. Başkanımız öyle takdir etmiş ama ben öyle bir cümle kurmam. Arda bir kez ben Galatasaray'a geleyim diye dilekte bulunmadı. Böyle bir isteği bulunmadı. Ben de kimseye ne alın, ne almayın dedim."

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