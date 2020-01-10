Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, son dönemde kamuoyunu meşgul eden Arda Turan transferi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Yusuf Günay, Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olacağı söyletilerine ilişkin, "Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'na intikal eden herhangi bir talep olmadı. Son yaptığımız transfer değerlendirme toplantımızda da bu konuda herhangi bir görüş ve değerlendirme de olmamıştır. Teknik heyetimizin de böyle bir talebi olmamıştır Arda Turan'ın kendisinden de, menajerinden de dolaylı ya da direkt bir transfer teklifi olmamıştır. Bildiğimiz tek şey yazılı ve görsel medya ile sosyal medyada bu konuda haberlerin yer alması ve buna ilişkin taraftarmızın verdiği tepkilerdir" ifadelerini kullandı..



FATİH TERİM'DEN ARDA TURAN AÇIKLAMASI

"Başkanımız Arda Turan için "Gündem dışı, gündemimizde yok." dedi ama ben o cümleyi kullanmam. Bir oyuncu Galatasaray'a hizmet etmiş, Galatasaray'ın altyapısında yetişmiş ve giderken de para kazandırmışsa ben o cümleyi kullanmam. Arda olmaz başkası olmaz. Başkanımız öyle takdir etmiş ama ben öyle bir cümle kurmam. Arda bir kez ben Galatasaray'a geleyim diye dilekte bulunmadı. Böyle bir isteği bulunmadı. Ben de kimseye ne alın, ne almayın dedim."