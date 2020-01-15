G.Saray'da Diagne krizi yaşanıyor... Sarı-Kırmızılı yönetimin geçen sezon devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro ödeyerek transfer ettiği Senegalli oyuncu transferin son gününde Belçika kulübü Club Brugge'e kiralanmıştı.
BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Belçika'da piyasa yapması beklenen Diagne beklentilerin altında kalınca kadro dışı kaldı. Brugge Diagne'yi G.Saray'a geri göndermek isterken Terim bu oyuncuyu düşünmüyor.
BRUGGE'DA 5 AY DAHA YOK
Club Brugge'de kalırsa 5 ay daha oynayamayacak olan Diagne'ye Avrupa'da bir sezonda 3 takımda forma giyemeyeceği için kıta dışından kulüp aranacak.
HAYAL KIRIKLIĞINA NEDEN OLDU
Brugge'de de bekleneni veremeyen Diagne'nin durumu düşündürüyor. Bu oyuncu için formül aranıyor.
BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Belçika'da piyasa yapması beklenen Diagne beklentilerin altında kalınca kadro dışı kaldı. Brugge Diagne'yi G.Saray'a geri göndermek isterken Terim bu oyuncuyu düşünmüyor.
BRUGGE'DA 5 AY DAHA YOK
Club Brugge'de kalırsa 5 ay daha oynayamayacak olan Diagne'ye Avrupa'da bir sezonda 3 takımda forma giyemeyeceği için kıta dışından kulüp aranacak.
HAYAL KIRIKLIĞINA NEDEN OLDU
Brugge'de de bekleneni veremeyen Diagne'nin durumu düşündürüyor. Bu oyuncu için formül aranıyor.
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