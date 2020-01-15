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13 milyon Euro’ya alınan Galatasaray’ı çok büyük zarara uğrattı

Cimbom’un Brugge’a kiraladığı Senegalli elde kaldı. ekibinde 5 ay daha forma giyemeyecek olan ’ye ve ’dan kulüp aranıyor.

Diagne fiyaskosu
G.Saray'da Diagne krizi yaşanıyor... Sarı-Kırmızılı yönetimin geçen sezon devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro ödeyerek ettiği Senegalli oyuncu transferin son gününde Belçika kulübü Club Brugge'e kiralanmıştı.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Belçika'da piyasa yapması beklenen Diagne beklentilerin altında kalınca kadro dışı kaldı. Brugge 'yi G.Saray'a geri göndermek isterken Terim bu oyuncuyu düşünmüyor.



BRUGGE'DA 5 AY DAHA YOK
Club Brugge'de kalırsa 5 ay daha oynayamayacak olan Diagne'ye Avrupa'da bir sezonda 3 takımda forma giyemeyeceği i kıta dışından kulüp aranacak.



HAYAL KIRIKLIĞINA NEDEN OLDU
Brugge'de de bekleneni veremeyen Diagne'nin durumu düşündürüyor. Bu oyuncu için formül aranıyor.



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