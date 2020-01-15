Ali Koç'a devlet neden sessiz?

Benim bütün camialara derin saygım var ama bu lafla olmaz. Benim edebim böyle konuşmaya müsaade etmez" diyen Cengiz, "FETÖ'nün etkisi bittikten sonra kim kaç kez şampiyon olmuş, kim olamamış, ona da bakın" diye ağır bir imada bulundu. (İki kez Beşiktaş, iki kez de Galatasaray şampiyon oldular.)