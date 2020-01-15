Ali Koç'a devlet neden sessiz?
Sabah Gazetesi'nin duayen yazarı Hıncal Uluç, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ortalığı geren ve spor kamuoyunda rahatsızlık uyandıran açıklamalarını irdeledi. Koç'un açıklamalarının 6222 sayılı Futbolda Şiddet Yasası'nı ihlal ettiği söyleyen Uluç, " İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından atanan "Özel Savcı"dan da henüz ses yok" dedi. İşte Hıncal Uluç'un o yazısı...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un, futbol dünyamıza, bir proje ve bir kampanya ile barış çağrısı yaptığı gün "Artık yeter!. Barış marış yok" diyen, "Fenerbahçe saldırı altında. Kör göze parmak saldırı olduğunda iş başa düşüyor" diye taraftarına açıkça savaş çağrısı yapan Ali Koç'a, itham ettiği Trabzon ve Galatasaray'dan sert cevaplar gelirken, sessizliğini koruyan tek kurum devlet oldu.
Koç'un, Fenerbahçe aleyhine çalıştığını iddia ettiği Federasyon'dan, "Zekeriya Alp yalan söylüyor. Bana madde madde hesap verdi ama ikna edemedi" dediği Merkez Hakem Komitesi'nden, "Devlet bütün kararlarını Trabzon için alıyor. Harcama limitleri, kredi ve faizlerde hep Trabzon destekleniyor. Devlete iş yapan büyük müteahhitlere Trabzon Stadı'nda localar aldırılıyor" dediği devlet makam ve kurumlarından ses çıkmadı.
Koç'un, Cumhurbaşkanlığı'nın "barış" çağrısına karşı alenen ve resmen savaş çığlıkları atmasına, 6222 sayılı Futbolda Şiddet Yasası ihlallerini izlemek üzere, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından atanan "Özel Savcı"dan da henüz ses yok. Oysa en azından "İnceleme yapılmaktadır. Sonuç kamuoyuna açıklanacaktır" denebilirdi.