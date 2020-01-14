Fenerbahçe Beko - ASVELmaçı hangi kanalda? THY EuroLeague'in 19. haftasında Fenerbahçe Beko, bugün Fransa'nın ASVEL takımını konuk edecek.A vrupa Ligi'nde 7 galibiyet, 11 yenilgiyle 12. sırada yer alan sarı-lacivertliler, son iki maçını kazanarak çıkışa geçti. ASVEL ise ligde 8 galibiyet, 10 yenilgiyle 11. sırada yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - ASVEL maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? FB basket maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

FENERBAHÇE BEKO - ASVEL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Asvel maçı bugün saat 20.45'te başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanacak.

Sezonun ilk maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda rakibini 88-72 yenmişti.

AVRUPA'DA 528. MAÇ

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 528. maçına bugün ASVEL karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 527 karşılaşmada 302 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 325 maçın 191'ini kazandı, 134'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.