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  • 13.01.2020 20:36
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 20:36

Son dakika: 'dan flaş sakatlık açıklama: 'de görüşürüz

Son dakika haberine göre İtalya Serie A'da oynanan Roma-Juventus maçında çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan milli cu 'dan açıklama geldi.

Merih'den flaş sakatlık açıklama!

sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Avrupa Şampiyonası'nda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Milli cu bu paylaşımıyla 'de milli takım forması giyip giyemeyeceği şeklindeki sorulara da yanıt vermiş oldu.

Milli futbolcunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

İşte Merih Demiral'ın paylaşımı:

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