Merih Demiral sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Avrupa Şampiyonası'nda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu bu paylaşımıyla EURO 2020'de milli takım forması giyip giyemeyeceği şeklindeki sorulara da yanıt vermiş oldu.

Milli futbolcunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

İşte Merih Demiral'ın paylaşımı:



