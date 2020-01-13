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  • 13.01.2020 17:54
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 18:22

Son dakika haberi: 'a geldi

Son dakika... 'yı 3-0 yenerek 'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yurda döndü. Kaptan Eda Erdem Dündar, "Olimpiyat si aldığımız için çok mutluyuz. Karşılama için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.


sini kapan 'a ayak basarken; oyuncularımızı havalimanında bando takımı karşıladı.

Kaptan Eda Erdem Dündar, "Olimpiyat vizesi aldığımız için çok mutluyuz. Karşılama için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ebrar Karakurt, "Büyük bir karşılama bekliyoruz. İlk maçtan sonra durumu düzelteceğimizi biliyorduk." dedi.



10. yıl marşı eşliğinde karşılaşama alanına geçildi.

Milli voleybolcularımız, daha sonra kendilerini karşılamak için bekleyen topluluğun bulunduğu bölgeye hareket etti.

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