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Merih Demiral'ın sakatlığı için ortalığı karıştıran iddia! "Bu yüzden sezonu kapattı..."

Milli futbolcumuz Merih Demiral son dönemde gösterdiği performansla Matthijs De Ligt'i yedek bıraktı. Roma maçında da sahaya 11'de çıktı. Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında takımını öne geçiren golü atan milli oyuncumuz 15. dakikada şanssız bir an yaşadı. Karşılaşmanın 15. dakikasında yaşanan hava topunda yere inerken zemine ters basan Milli futbolcumuz Merih Demiral yerde kaldı. Aynı karşılaşmada Merih Demiral ve Nicolo Zaniolo'nun sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından ortaya çok konuşulacak bir iddia atıldı.

13.01.2020 20:43 - Son Güncelleme: 13.01.2020 20:43
Merih Demiral'ın sakatlığı için bomba iddia! Bu yüzden sezonu kapattı...

Milli futbolcumuz Merih Demiral son dönemde gösterdiği performansla Matthijs De Ligt'i yedek bıraktı. Roma maçında da sahaya 11'de çıktı. Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında takımını öne geçiren golü atan milli oyuncumuz 15. dakikada şanssız bir an yaşadı.

Merih Demiral'ın sakatlığı için bomba iddia! Bu yüzden sezonu kapattı...

Hürriyet'in haberine göre Merih Demiral ve Nicolo Zaniolo'nun aynı maçta sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından ortaya çok konuşulacak bir iddia atıldı.

Merih Demiral'ın sakatlığı için bomba iddia! Bu yüzden sezonu kapattı...

İki genç futbolcunun aynı maç içinde aynı sakatlığı yaşaması ilk başta 'talihsizlik' olarak değerlendirildi.

Merih Demiral'ın sakatlığı için bomba iddia! Bu yüzden sezonu kapattı...

Ancak flaş bir iddia işleri değiştirdi. İtalya basını, Roma Olimpiyat Stadı'nın 48 saat içinde iki kez kullanıldığını ve zeminin kötü olması nedeniyle iki futbolcunun sakatlanabileceğini belirtti.

Merih Demiral'ın sakatlığı için ortalığı karıştıran iddia! Bu yüzden sezonu kapattı...

Merih Demiral ve Zaniolo'nun herhangi bir darbe almadan çapraz bağları kopmuş ve sezonları sona ermişti.

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