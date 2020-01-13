Merih Demiral'ın sakatlığı için ortalığı karıştıran iddia! "Bu yüzden sezonu kapattı..."
Milli futbolcumuz Merih Demiral son dönemde gösterdiği performansla Matthijs De Ligt'i yedek bıraktı. Roma maçında da sahaya 11'de çıktı. Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında takımını öne geçiren golü atan milli oyuncumuz 15. dakikada şanssız bir an yaşadı. Karşılaşmanın 15. dakikasında yaşanan hava topunda yere inerken zemine ters basan Milli futbolcumuz Merih Demiral yerde kaldı. Aynı karşılaşmada Merih Demiral ve Nicolo Zaniolo'nun sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından ortaya çok konuşulacak bir iddia atıldı.
13.01.2020 20:43
- Son Güncelleme: 13.01.2020 20:43
DİĞER GALERİLER