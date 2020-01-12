Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri finalinde Almanya'yı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti. Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri finalinde Almanya'yı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti. Ayrıntılar geliyor... Son dakika: Filenin Sultanları'ndan tarihi başarı!
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