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  • 12.01.2020 21:46
  • Son Güncelleme: 12.01.2020 21:46

Son dakika: Başkan Erdoğan A tebrik etti

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, finalinde Almanya'yı mağlup eden A tebrik etti.

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