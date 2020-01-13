Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında İstikbal Mobilya Kayserispor'la Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in ilk yarısını 10 puanla son sırada tamamlayan Kayserispor, Türkiye Kupası'nın son 16 turu ilk ayağından galibiyetle ayrılarak Süper Lig'in ikinci yarısına iyi başlamak istiyor. Peki, 2020 Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk ayağında Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçı 14 Ocak Salı günü saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak. Bahattin Şişmek'in yöneteceği karşılaşma atv kanalından canlı yayınlanacak.

Kupada son 16 turuna alt lig ekipleri Tarsus İdmanyurdu ve İstanbulspor'u eleyerek gelen sarı-lacivertliler, 2020 yılının ilk karşılaşmasına da Kayseri'de çıkacak.

Kayserispor ise Bayrampaşa ve Manisa Futbol Kulübünü eleyerek Son 16 turuna geldi.