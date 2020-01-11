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  • 11.01.2020 20:28
  • Son Güncelleme: 11.01.2020 20:32

1-0 | MAÇ SONUCU

ikinci yarı hazırlıklarını 'da sürdüren , hazırlık maçlarına devam ediyor. Dün Altay'ı 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılı takım bugün de 1. Lig takımı ile karşı karşıya geldi. Galatasara, 'nin golüyle Demirspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Cimbom tek golle kazandı

Süperl Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını 'da sürdüren , hazırlık maçlarına devam ediyor. Dün Altay'ı 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılı takım bugün de 1. Lig takımı ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılıların kamp yaptığı otelde oynanan maça teknik direktör ; Okan, Linnes, , Marcao, Nagatomo, Ömer, Seri, , Emre Akbaba, ve Falcao ilk 11'i ile başladı. Demirspor ise sahaya; Kurtuluş, Vedat, Adil, Rassoul, Tayyip, Hasan, Traore, , , Aosman ve Gladky 11'i ile çıktı.



GALATASARAY GOLÜ ERKEN BULDU
Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, mücadelenin 7'inci dakikasında 1-0 öne geçti. Falcao'nun pasında sol kanatta topla buluşan Ömer, ortasını ceza yayı içindeki Feghouli'ye gönderdi. Topla buluşan Feghouli güzel bir vuruşta topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.



İKİNCİ YARI TAKIM DEĞİŞTİ
İlk yarısı 1-0 sona eren karşılaşma sonrası Fatih Terim, ikinci yarıda takımı tamamen değiştirdi. Deneyimli teknik adam ikinci yarının başında oyuna, Berk, Taylan, Selçuk, Lemina, Adem, Jimmy Durmaz, Sekidika, Donk, Emin, Saracchi ve Şener'i dahil etti. Terim maçın sonuna doğru ise Sekidika'nın yerine ise Emre Mor'u oyuna aldı.

Karşılıklı ataklarla devam eden ikinci yarıda başka gol olmayınca mücadele sarı kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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