İkinci yarı kampının ikinci etabına Antalya'da başlayan Galatasaray hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Altay'ı 3-1 yendi. AS TAKIM SAHADA
Terim sahaya Okan, Linnes, Donk, Marcao, Sarachhi, Lemina, Seri, Taylan, Ömer, Feghouli ve Falcao 11'ini sürdü. 9. dakikada kazanılan penaltayı Falcao ağlara yolladı ve Galatasaray öne geçti.
11 FUTBOLCU DEĞİŞTİ
İlk yarı bu skorla tamamlanırken, Terim 2. devre öncesi 11 futbolcuyu birden değiştirdi. 52. dakikada Belhanda'nın golüyle skor 2-0 oldu. 62. dakikada yeni transfer Sekidika'nın asistinde Emre Akbaba farkı 3'e çıkardı: 3-0.
TEK GOL HAKAN'DAN
Altay, Hakan ile gol bulsa da Cimbom maçı 3-1 kazandı.
3 İSİM ISINMAYA BİLE GİTMEDİ!
Fatih Terim'in gözden çıkardığı Nagatomo, Mariano ve Emre Mor dünkü maçta forma giymedi. Üç futbolcu devre arasında ısınmaya bile gitmedi.
GENÇ KALECİ BERK BALABAN ALKIŞ TOPLADI
Fatih Terim'in Antalya'ya götürdüğü 19 yaşındaki kaleci Berk Balaban dünkü maçta yıldızlaştı. Genç eldiven 1 penaltı kurtakırken, çok önemli kurtarışlara da imza attı.
8 AY SONRA OYNADI, GOL DE ATTI
Geçtiğimiz yıl mayıs ayında oynanan Rize maçında ayağı kırılan Emre Akbaba 8 ay sonra bir maçta oynadı. Yıldız futbolcu takımının 3. golünü de attı.
Terim sahaya Okan, Linnes, Donk, Marcao, Sarachhi, Lemina, Seri, Taylan, Ömer, Feghouli ve Falcao 11'ini sürdü. 9. dakikada kazanılan penaltayı Falcao ağlara yolladı ve Galatasaray öne geçti.
11 FUTBOLCU DEĞİŞTİ
İlk yarı bu skorla tamamlanırken, Terim 2. devre öncesi 11 futbolcuyu birden değiştirdi. 52. dakikada Belhanda'nın golüyle skor 2-0 oldu. 62. dakikada yeni transfer Sekidika'nın asistinde Emre Akbaba farkı 3'e çıkardı: 3-0.
TEK GOL HAKAN'DAN
Altay, Hakan ile gol bulsa da Cimbom maçı 3-1 kazandı.
3 İSİM ISINMAYA BİLE GİTMEDİ!
Fatih Terim'in gözden çıkardığı Nagatomo, Mariano ve Emre Mor dünkü maçta forma giymedi. Üç futbolcu devre arasında ısınmaya bile gitmedi.
GENÇ KALECİ BERK BALABAN ALKIŞ TOPLADI
Fatih Terim'in Antalya'ya götürdüğü 19 yaşındaki kaleci Berk Balaban dünkü maçta yıldızlaştı. Genç eldiven 1 penaltı kurtakırken, çok önemli kurtarışlara da imza attı.
8 AY SONRA OYNADI, GOL DE ATTI
Geçtiğimiz yıl mayıs ayında oynanan Rize maçında ayağı kırılan Emre Akbaba 8 ay sonra bir maçta oynadı. Yıldız futbolcu takımının 3. golünü de attı.
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