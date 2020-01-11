Galatasaray, Ryan Babel'in Hollanda ekibi Ajax'a transfer olduğunu açıkladı.

Açıklamada "Profesyonel Futbolcumuz Ryan Guno Babel'in 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda AFC Ajax NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AFC Ajax NV Kulübü Şirketimize net 1.550.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.