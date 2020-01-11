Tottenham - Liverpool maçı hangi kanalda? Premier Lig'in 22. haftasında Tottenham ile Liverpool mücadele edecek. Liverpool ile oynadığı son 14 karşılaşmanın sadece birinden galip gelen Tothenham, bu karlılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem çıkış yakalamak istiyor, hem de Liverpool'a karşı olan kötü istatiği ortadan kaldırmak istiyor. Peki, Tottenham - Liverpool maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? Tottenham - Liverpool maçı saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

TOTTENHAM - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in 22. haftasında Tottenham ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Tottenham - Liverpool maçı bugün saat 20.30'da başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma S Sports'tan şifreli olarak yayınlanacak.