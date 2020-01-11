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  • 11.01.2020 17:08
  • Son Güncelleme: 11.01.2020 17:08

- maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? Tottenham - Liverpool maçı saat kaçta?

ile , Premier Lig'in 22. haftasında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi 30 puanla 7. surada bulunan Tottenham, lider Liverpool'u yenerek çıkış yakalamak istiyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma için geri sayım başladı. Peki, Tottenham - Liverpool maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? Tottenham - Liverpool maçı saat kaçta?

Tottenham - Liverpool maçı hangi kanalda?

Tottenham - Liverpool maçı hangi kanalda? Premier Lig'in 22. haftasında Tottenham ile Liverpool mücadele edecek. Liverpool ile oynadığı son 14 karşılaşmanın sadece birinden galip gelen Tothenham, bu karlılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem çıkış yakalamak istiyor, hem de Liverpool'a karşı olan kötü istatiği ortadan kaldırmak istiyor. Peki, Tottenham - Liverpool maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? Tottenham - Liverpool maçı saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

TOTTENHAM - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in 22. haftasında Tottenham ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Tottenham - Liverpool maçı bugün saat 20.30'da başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma S Sports'tan şifreli olarak yayınlanacak.

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