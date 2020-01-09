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  • 09.01.2020 19:54
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 19:54

'ya gitti

temsilcisi Ajax ile kiralık olarak anlaştığı öne sürülen lı futbolcu , ’dan ayrıldı. Deneyimli oyuncu havalimanında basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Ryan Babel Hollanda'ya gitti

temsilcisi Ajax ile kiralık olarak anlaştığı öne sürülen lı futbolcu , 'dan ayrıldı.

Babel, İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitti.



Galatasaray, 33 yaşındaki futbolcuyu, sezon başında 'nin Fulham ekibinden kadrosuna dahil etmişti. Deneyimli oyuncu havalimanında basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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