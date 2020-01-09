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  • 09.01.2020 19:10
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 19:10

Son dakika haberi! Başkanı : ile görüşüyoruz

İkinci devre hazırlıklarını 'da sürdüren Ankara ekibi ’nde kaleci arayışlarına tam gaz devam ediliyor. Kulüp başkanı , ile görüştüklerini ve güvenilir bir isimle kaleci sorunlarını çözmek istediklerini belirtti.

Flaş transfer hamlesi! Joe Hart ile görüşüyoruz

İkinci devre hazırlıklarını 'da sürdüren Ankara ekibi 'nde kaleci arayışlarına tam gaz devam ediliyor. Başkent ekibi, kaleci i kapsamında İngiltere'nin yolunu tutarken, yönetimin İngiliz kaleci ile görüştüğü gündeme geldi.

JOE HART İLE GÖRÜŞÜYORUZ
Kulüp başkanı , Joe Hart ile görüştüklerini ve güvenilir bir isimle kaleci sorunlarını çözmek istediklerini belirtti.



Murat Cavcav, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Görüşülüyor. Güvenilir bir isimle kaleci problemimizi çözmek istiyoruz. Başka alternatifler de var. Yabancı isimler üzerinde duruyoruz. Önceliğimiz kaleci problemimizi bir an evvel halletmek. Bunun için gayret sarfediyoruz. Hedefimiz, kalemizi, tecrübeli ve güvenilir bir isme emanet etmek" dedi.

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