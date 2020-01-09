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Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Ryan Babel Türkiye'den ayrılıyor

Sezon başında eski Beşiktaşlı Ryan Babel'i kadrosuna katan ve büyük işler bekleyen Galatasaray, kelimenin tam anlamıyla hayal kırıklığına uğramıştı. Ara transfer dönemi gelmeden Ryan Babel'i gözden çıkaran Aslan'da ayrılık kesinleşti. İlk gönderilen isim Ryan Babel oldu. İşte detaylar...

09.01.2020 17:21 - Son Güncelleme: 09.01.2020 17:29
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Ryan Babel Türkiye'den ayrılıyor

Galatasaray, sezon başında büyük beklentiyle ve yüksek maliyetle kadrosuna kattığı Ryan Babel'de ciddi zararla karşı karşıya… Fulham küme düşünce serbest kalan ve 2 milyon Euro imza parası karşılığında Galatasaray'a gelen tecrübeli oyuncu, 2.5 milyon Euro maaşla 3 yıllık sözleşme yapmıştı. Ancak sezona iyi başlayan Hollandalı devamını getiremedi. 20 maçta sadece 5 gol, 1 asistle oynayan Babel, Fatih Terim'in gözünden düştü.

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Ryan Babel Türkiye'den ayrılıyor

AJAX'A KİRALANIYOR
Onyekuru'nun da gelişiyle forma şansı azalan Babel, Ajax ile görüşüyor. Oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen 33 yaşındaki oyuncunun, yarım sezonluk ücretiyle birlikte Galatasaray'a 6 aylık maliyeti 3.25 milyon Euro'yu (21 milyon TL) buldu.

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Ryan Babel Türkiye'den ayrılıyor

Ajax'ın Ryan Babel'i kiralaması bekleniyor. Galatasaray ise oyuncuyu EURO 2020'de sergileyeceği performansla satma planları yapıyor.

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Ryan Babel Türkiye'den ayrılıyor

% 30 DAHA PAHALIYA GELDİ
BEŞIKTAŞ'TA son sezonunda 2.1 milyon Euro kazanan Babel, Galatasaray'a hem daha yaşlı hem de daha pahalıya geldi. Hollandalı futbolcu, 2.5 milyon Euro maaş ve 3 yıllık kontrat için 2 milyon Euro da imza parası alırken, yıllık geliri 3.2 milyon Euro'ya ulaştı. Sarı-kırmızılı takım, oyuncuya Beşiktaş'a göre neredeyse yüzde 30 daha fazla para ödedi.

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Ryan Babel Türkiye'den ayrılıyor

'MAAŞINI BIRAKACAK!'
BABEL için menajeri Winnie Haatrecht transferle ilgili yeni bir açıklama yaptı: "Babel'in kiralanması için Ajax ile görüşüyoruz. Maaşının bir kısmını Galatasaray'a bırakıp Ajax'a gitmeye hazır. Bu transferde hem Ajax'a hem de Galatasaray'a yardımcı olmak istiyor."

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