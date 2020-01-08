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  • 08.01.2020 23:14
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 23:21

Son dakika transfer haberi! taraftara rağmen transferini açıkladı

Son dakika haberine göre , 'yi 6 aylığına kadrosuna kattığını açıkladı. Fenerbahçe’nin transfer görüşmeleri için İstanbul’a getirdiği Simon Falette hamlesi sarı-lacivertli taraftarı memnun etmemiş, taraftarlar Sportif Direktör Comolli’yi sosyal medya istifaya davet etmişti.

Fenerbahçe taraftara rağmen açıkladı

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, oyuncunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kiralandığı kaydedildi.

Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Futbol A Takımımızın kadrosuna katmıştır. Falette'ye sarı-lacivert çubukluyla başarılar dileriz.


TARAFTARA RAĞMEN AÇIKLADILAR!
Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği hamlesi sarı-lacivertli taraftarı memnun etmemiş, taraftarlar Sportif Direktör Comolli'yi sosyal medya istifaya davet etmişti.

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