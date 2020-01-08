Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, oyuncunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kiralandığı kaydedildi.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Futbol A Takımımızın kadrosuna katmıştır. Falette'ye sarı-lacivert çubukluyla başarılar dileriz.
TARAFTARA RAĞMEN AÇIKLADILAR!
Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Simon Falette hamlesi sarı-lacivertli taraftarı memnun etmemiş, taraftarlar Sportif Direktör Comolli'yi sosyal medya istifaya davet etmişti.
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