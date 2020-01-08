Fenerbahçe'nin Simon Falette hamlesi taraftarı çıldırttı! "Yine bir fiyaskoya imza atacaklar"
Zirve yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe ikinci yarı hazırlıkları için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Kanarya'nın transfer gündeminde yer alan stoper oyuncusu Simon Falette İstanbul'a geldi. Almanya Bundesliga ekiplerinden E. Frankfurt takımının Gineli oyuncu bu sezon bir resmi maçta görev yapmıştı. Fenerbahçe taftarı yapılan bu transfer hamlesine büyük tepki gösterdi. Fenerbahçe yönetimine serzenişte bulunan taraftarlar Damien Comolli ve Ali Koç'u istifaya davet etti. İşte yaşanan gelişmeler ve Fenerbahçe'nin transfer hamlesine sosyal medyada yapılan tepkiler...
08.01.2020 22:06
- Son Güncelleme: 08.01.2020 22:06
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