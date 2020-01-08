Fenerbahçe'nin Simon Falette hamlesi taraftarı çıldırttı! "Yine bir fiyaskoya imza atacaklar"

Zirve yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe ikinci yarı hazırlıkları için transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Adil Rami ile yolları ayırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, Alman kulübünde süre alamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Falette'i satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor.