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Fenerbahçe'nin Simon Falette hamlesi taraftarı çıldırttı! "Yine bir fiyaskoya imza atacaklar"

Zirve yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe ikinci yarı hazırlıkları için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Kanarya'nın transfer gündeminde yer alan stoper oyuncusu Simon Falette İstanbul'a geldi. Almanya Bundesliga ekiplerinden E. Frankfurt takımının Gineli oyuncu bu sezon bir resmi maçta görev yapmıştı. Fenerbahçe taftarı yapılan bu transfer hamlesine büyük tepki gösterdi. Fenerbahçe yönetimine serzenişte bulunan taraftarlar Damien Comolli ve Ali Koç'u istifaya davet etti. İşte yaşanan gelişmeler ve Fenerbahçe'nin transfer hamlesine sosyal medyada yapılan tepkiler...

08.01.2020 22:06 - Son Güncelleme: 08.01.2020 22:06
Fenerbahçe'nin Simon Falette hamlesi taraftarı çıldırttı! Yine bir fiyaskoya imza atacaklar
Zirve yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe ikinci yarı hazırlıkları için transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Adil Rami ile yolları ayırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, Alman kulübünde süre alamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Falette'i satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor.
Fenerbahçe'nin Simon Falette hamlesi taraftarı çıldırttı! Yine bir fiyaskoya imza atacaklar

Yapılan görüşmelerde prensipte anlaşma sağlanınca 27 yaşındaki stoper İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolü ve imzanın ardından Falette'in Antalya kampına yetiştirilmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin Simon Falette hamlesi taraftarı çıldırttı! Yine bir fiyaskoya imza atacaklar
Fenerbahçe yönetiminin bu transfer hamlesi sarı-lacivertli taraftarları hiç memnun etmezken, sportif direktör Damien Comolli eleştirilerin odağındaki isim durumunda bulunuyor.
Fenerbahçe'nin Simon Falette hamlesi taraftarı çıldırttı! Yine bir fiyaskoya imza atacaklar
Sarı-lacivertli traftarlar olası Simon Falette transferine sosyal medyada büyük tepki gösterirken Ali Koç'un vizyonunu anlayamadıklarını belirtti ve Comolli'yi istifaya davet etti.
İşte Fenerbahçe taraftarının Simon Falette tepkisi...
Fenerbahçe'nin Simon Falette hamlesi taraftarı çıldırttı! Yine bir fiyaskoya imza atacaklar
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