Simon Falette İstanbul'a geldi. Eintracht Frankfurt'ta forma giyen oyuncunun satın alma opsiyonuyla birlikte Fenerbahçe'ye transfer olduğu açıklandı. Ama diğer taraftan da başka bir tartışma sürüyor. Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği Finansal Fair Play kriterlerinden dolayı transfer yapabilir mi? Bu soruya düne kadar 'Evet' yanıtı vermek mümkün değildi. Ama artık Hürriyet'in elde ettiği rakamlarla mümkün... Sarı lacivertli kulübün limit aşımı tam 85 milyon TL. Yani Fenerbahçe, devre arası transferi yapmak istiyorsa bu rakamı ortadan kaldırmak zorunda. Nasıl mı? Bunun tek yolu var: Oyuncu satarak. Ama öyle sıradan satışlar değil... 85 milyon TL ve alacağı oyuncu değeri kadar oyuncu satarak transfer yapabilir Fenerbahçe. Bunun dışındaki tüm yollar kapalı görünüyor.

YENİ FUTBOLCU ALSALAR BİLE TFF TESCİL ETMEZ

Şimdi tekrar başa dönelim, Simon Falette transferine... Sarı lacivertliler bu oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu. Ama 85 milyon liralık limit aşımını ortadan kaldırmazsa TFF bu transferi tescil etmez. Aslında bir ikinci yol daha var. Sarı lacivertlilerin sponsorluk vs. gibi gelirlerle 85 milyon liralık aşımı kapatıp, transfer edeceği oyuncunun alacağı para kadar kaynak yaratmak. Ama bu yöntemi hayata geçirmek biraz zor.

Çünkü TFF bu gelirlerin ancak yüzde 30'unu kabul ediyor. İkincisi, Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'na transferin son günü olan 31 Ocak tarihine kadar bu tür bir sponsorluk anlaşması yapabileceğine dair bir plan sunmadı. Örneğin Medipol Başakşehir Kulübü 15 Aralık'ta bu tür bir plan sundu ve TFF bunu kabul etti. Dolayısıyla TFF, Fenerbahçe'nin anlaşmasını kabul eder mi, bilinmiyor.