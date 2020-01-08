TRT Spor'da yer alan habere göre Nijeryalı oyuncu, alacaklarına karşılık Eskişehirspor'dan bonservisini aldı. Galatasaray, bonservis problemin çözülmesinin ardından Sekidika'ya imza attırdı. Galatasaray'ın, 23 yaşındaki futbolcuyla 3 buçuk yıllığına anlaştığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların, Sekidika'ya yarım sezon için 225 bin, senelikse 450 bin Euro vereceği ifade edildi.

Asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen hücumda her bölgede görev yapabilen Nijeryalı oyuncu, bu sezon Eskişehirspor'da 16 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

ESKİŞEHİRSPOR BAŞKANI AKGÖREN: SEKIDIKA SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Galatasaray ile ismi anılan Jesse hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Akgören, "Kadroda bizlere ihtar çeken futbolcularımız var. Kampa katılmayan futbolcularımız aşa yukarı kulübümüze şu anda 10 milyon lira gibi bir alacağı olan futbolcularımız. Özellikle Jesse ve Milinkovic'e ödeme seçenekleri sürdük. Jesse kabul etmedi. Biz gelmeden İstanbul takımlarıyla görüşmeler yapmış ve aklına girmiş. Jesse'yi ikna edemedik. Şu an itibariyle bize net ulaşan bir yazı yok. Jesse resmi bir imza atmadı. Menajeriyle defalarca görüştü ve ödeme planları sunduk ama bunu başaramadık. Sözleşmesini tek taraflı feshettiği doğru. Onun yanında birçok oyuncuya ödeme planı sunduk Sissoko ve Kamal ile anlaştığımızı düşünüyorum. Milinkovic'i getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu takım 5-6 kişiden oluşmuyor" diye konuştu.

JESSE SEKIDIKA KİMDİR?

Tam adı Jesse Tamunobaraboye Sekidika olan futbolcu, 14 Temmuz 1996 tarihinde Nijerya'nın Port Harcourt kentinde dünyaya geldi. 2018 yılında Sırbıstan 1. Lig ekiplerinden Napredak'tan 60 bin Euro bonservis bedeliyle Eskişehirspor'a transfer olan Sekidika, bu sezon kulübüyle çıktığı 16 maçta bin 440 dakika süre aldı ve 8 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Eskişehirspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, ileri uçta da görev yapabiliyor. Galatasaray'ın 300 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildiği Sekidika'nun güncel piyasa değeri ise 150 bin Euro...