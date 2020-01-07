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'da Saracchi imzaladı Sekidika sırada

Ara e hızlı bir giriş yapan durmuyor!.. Sarı Kırmızılı ekipte Saracchi 1.5 yıllık resmi sözleşmeye imza attı ve akşam idmanına çıktı. Bugün de Sekidika bitebilir.

Saracchi imzaladı Sekidika sırada
Ara e hızlı bir giriş yapan Galatasaray durmuyor!.. Henry Onyekuru'yu kiralık olarak kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar dün de Uruguaylı Marcelo Saracchi'yi bitirdi. Leipzig'den 1.5 yıllığına kiralanan Uruguaylı sol bek için Alman kulübüne 500 bin Euro ödenecek.

Saracchi 1.5 yılda 2 milyon Euro garanti ücret alacak. Yönetimin bugün de Jesse Sekidika'daki pürüzleri gidermesi bekleniyor.


Yeni transfer 'ın akşam saatlerinde yapılan idmanında yer aldı.



TRANSFERİ BEKLİYOR!
Dün 'a gelen Sekidika sosyal medyadan bu paylaşımı yaptı. Nijeryalı yıldız transferin kesinleşmesini bekliyor.






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